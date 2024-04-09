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Politico: Шість країн домовилися захищати Північне море від росіян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Politico: Шість країн домовилися захищати Північне море від росіян
В межах нової угоди про безпеку в Північному морі шість країн переглянуть поточні заходи захисту
фото Politico

Північне море стає «центром критичної інфраструктури», з'єднуючи європейські країни за допомогою кабелів, газових труб і телекомунікаційних ліній

Шість країн у вівторок, 9 квітня, підписали угоду про захист критично важливої підводної інфраструктури Північного моря від диверсій та нападів. Про це повідомляє Politico.

Угода між Бельгією, Нідерландами, Німеччиною, Норвегією, Великою Британією і Данією, спрямована на посилення співпраці для захисту енергетичної інфраструктури, а також підвищення безпеки в регіоні.

«Північне море є рушійною силою європейських амбіцій у сфері відновлюваної енергетики та нульових викидів, що сприяє зміцненню енергетичної безпеки на континенті. Тому дуже важливо, щоб ми захищали його критично важливу енергетичну інфраструктуру зараз і в майбутньому», - сказав британський міністр з питань ядерної енергетики та відновлюваних джерел Ендрю Боуї.

Міністерство клімату, енергетики та комунальних послуг Данії наголосило, що Північне море стає «центром критичної інфраструктури», з'єднуючи європейські країни за допомогою кабелів, газових труб і телекомунікаційних ліній.

«Це означає, що зростає транскордонна взаємозалежність, а разом з нею збільшується ризик саботажу та небажаної уваги з боку вороже налаштованих суб'єктів», - йдеться в заяві.

В межах нової угоди про безпеку в Північному морі шість країн переглянуть поточні заходи захисту, обмінюватимуться інформацією і знаннями, а також повідомлятимуть відповідні дані на оперативному рівні. Угода зосереджена переважно на «стійкості та запобіганні», доповнюючи роботу НАТО.

«Ця спільна декларація є важливою основою для гарантування безпеки і наочним прикладом наших спільних цілей. Разом ми сильніші», - заявив міністр енергетики Норвегії Тер'є Аасланд.

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Бельгійський міністр юстиції Пол Ван Тігхельт сказав, що нова угода гарантуватиме «однаковий рівень безпеки морської та підводної інфраструктури через кордони», а не різний рівень безпеки «від країни до країни».

"Ми прагнемо до єдиного підходу, кращого обміну інформацією та повідомленнями про інциденти через безпечну платформу", - пояснив він.

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До слова, Росія змінила тактику нападу на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених регіонах країни. ТЕС не зможуть бути повністю відновлені до наступної зими, пише Financial Times.

22 та 29 березня Росія атакувала сім теплових електростанцій та дві гідроелектростанції. Наслідки останніх атак були гіршими, ніж узимку 2022–2023 років, йдеться в статті.

Теги: Велика Британія Німеччина Нідерланди росія Бельгія море диверсанти інфраструктура

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