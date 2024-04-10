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Нова допомога від Німеччини та скасування санкцій проти бізнесменів з РФ. Головне за 10 квітня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нова допомога від Німеччини та скасування санкцій проти бізнесменів з РФ. Головне за 10 квітня
фото з відкритих джерел

Україна отримала від Німеччини десятки безпілотників, тисячі артилерійських снарядів та мільйон набоїв до стрілецької зброї

Німеччина надіслала Україні нову військову допомогу, Петра Авена і Михайла Фрідмана виключили із санкційного списку, екснардеп від «Партії регіонів» намагався втекти з країни. «Главком» склав добірку новин 10 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Боєприпаси та безпілотники. Німеччина передала Україні нову допомогу

Німеччина надіслала Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про артилерійські боєприпаси, зброю та безпілотні літальні апарати, йдеться в повідомленні на офіційному сайті німецького уряду. До списку нової допомогти ввійшли тисячі снарядів, розвідувальні дрони, штурмові гвинтівки, машини для розмінування, набої та інше.

Суд ЄС скасував персональні санкції проти російських бізнесменів Фрідмана й Авена

Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Петра Авена і Михайла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку. Згідно з рішенням суду, підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала. Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.

Екснардеп від «Партії регіонів» планував втечу з України

СБУ завадила втечі з України колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів», який сприяв збройній агресії РФ. Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку. у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої «ОПЗЖ». Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. 

Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ був невдалий

Президент України Володимир Зеленський припустив, що великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку. Він наголосив, що росіяни знали, куди ЗСУ збираються атакувати, тому торішній контрнаступ був не таким успішним. Крім того, що Росія заздалегідь дізналася про плани ЗСУ, президент заявив, що в деяких проблемах винна Україна. Він також повідомив, що війська не були «належним чином оснащені».

Національний авіаційний університет вперше очолила жінка

Виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова. Як зазначила нова очільниця НАУ, це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти і науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради. Семенова наголосила, що тепер позиція держави по НАУ – робити хороший інженерний університет.

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Теги: росіяни Німеччина санкції Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент університет контрнаступ росія

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