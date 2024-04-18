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Німеччина запустила процес пошуку додаткових засобів ППО для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Німеччина запустила процес пошуку додаткових засобів ППО для України
Німеччина має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Німеччина розробила ініціативу «Негайні дії щодо протиповітряної оборони» 

Міністерства закордонних справ та оборони Німеччини виступили з ініціативою пошуку додаткових систем ППО, які можна передати Україні. Про це повідомляє Tagesschau.

Міністр закордонних справ  Німеччини Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн.

Політики не надали жодних подробиць, однак зауважили, що ініціатива «Негайні дії щодо протиповітряної оборони» має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах протиповітряної оборони.

Речника зазначив, що «нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні».

Нагадаємо, що Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian. За словами посадовця, Євросоюз знає, що багато країн мають запаси систем Patriot.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Теги: системи ППО війна Україна Німеччина

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