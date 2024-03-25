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Теракт у «Крокусі»: Німеччина попередила про загрози від ісламістів і Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

У Німеччині вважають, що через гібридну війну Путіна небезпеки вийшли на новий рівень

Після теракту у Підмосков’ї у «Крокус Сіті Холі» глава МВС Німеччини Ненсі Фезер наголосила на небезпеці з боку терористів-ісламістів, а також на гібридних загрозах від Росії. Про це вона повідомила в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

За словами Фезер, вочевидь, терористичне угрупування «Іділ-Хоросан» несе відповідальність за теракт у Московській області. Тому вона попередила німців про ризик ймовірних атак. 

«Небезпека від ісламістського тероризму залишається гострою. ... «Іділ-Хорасан» нині представляє найбільшу ісламістську загрозу і в Німеччині», – зазначила міністерка.

Також глава МВС Німеччини заявила, що через гібридну війну Путіна небезпеки вийшли на новий рівень.

«Ми фактично переживаємо новий вимір загроз від російської агресії. Ми бачимо спроби впливати за допомогою брехні та масованої дезінформації. Але шпигунство також не менш активне», – наголосила вона.

«Росія також хоче дестабілізувати Захід міграцією. Жорстоко експлуатують людей. Зараз Фінляндія бачить це в тиску на свій кордон. Ми також бачили його через Білорусь. Тоді організовувалися рейси з Близького Сходу до Мінська», – додала Фезер. 

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Теги: Німеччина теракт

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