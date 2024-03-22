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Стефанішина назвала основних противників запрошення України в НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стефанішина назвала основних противників запрошення України в НАТО
Як зазначила Стефанішина, союзники самі «не вірять зараз в НАТО»
фото з відкритих джерел

За словами віцепрем'єр-міністра, рішення про запрошення України в НАТО може бути ухвалене в будь-який момент

Ключовими противниками рішення щодо надання Україні запрошення на вступ до НАТО є США та Німеччина. Вони не дають навіть можливості розвиватися цьому діалогу. Про це сказала віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина на «Київському Безпековому Форумі», інформаційним партнером якого є «Главком».

Ще до Вільнюського саміту НАТО, який відбувся у липні 2023 року, Україна запропонувала партнерам формат запрошення, як юридично зобов'язуючого формату, «який дійсно гарантує членство у НАТО».

Утім, за словами Стефанішиної, самі союзники «не вірять зараз в НАТО»; не розглядають Альянс як платформу, на якій можливі будь-які дискусії щодо гарантій безпеки України; та не думають, що НАТО може запропонувати Україні механізми, які дозволять її захистити чи політично підтримати.

На липень цього року у Вашингтоні запланований ювілейний 75-й саміт лідерів країн НАТО. Але, за словами Стефанішиної, зараз весь діалог із союзниками та штаб-квартирою НАТО зводиться до того, що Україну закликають «поводити себе спокійно» на саміті: «Бо ми не знаємо, яким буде твіт Трампа після зустрічі лідерів».

«Єдине, що мене тішить: Наше сприйняття самітів і сприйняття лідерів-союзників трохи інше. Найважливіші рішення союзники не готують на саміти. Саміт – це нетворкінг, умовно кажучи. Тому нас закликають не псувати, скажімо так, атмосферу», – сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр наголосила, що рішення про запрошення України може бути ухвалене в будь-який момент і для цього не потрібно чекати зібрання на рівні лідерів.

«Але, у нас сьогодні немає контрпарту, з яким можна вести цей діалог. Це не означає, що немає підтримки. На момент Вільнюського саміту 29 держав-членів НАТО підтримували запрошення України в НАТО. І дев’ять з них – весь східний фланг – блокували всі інші рішення. І їх ніщо не могло зламати, ніякі погрози. Але є ключові противники цього рішення – США та Німеччина, які не дають навіть можливості цьому діалогу розвиватися», – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!». «Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів.

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Теги: НАТО Україна Ольга Стефанішина США Німеччина

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