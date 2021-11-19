«Вагнергейт». Бурба розповів про можливого «крота» у владі

Бурба: Ворог, він не спить

Найбільш імовірною причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців» є наявність «крота» серед високого керівництва України. Так думку в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив тодішній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), генерал-полковник ЗСУ Василь Бурба.

«Перше, або в нас є «кріт». Чому або? Цей провал операції – це тільки ланцюжок тих провалв, які відбувається за останні час. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. Керівників груп в липні місяці стріляють в Києві. І мало слідство за рік відповісти: в нас є «кріт» чи немає», – пояснив ексочільник ГУР МО.

Василь Бурба додав, що допит на який його викликали під час розслідування справи, тривав усього сім хвилин і закінчися після того, як генерал запитав слідчого, чому справа не засекречена.

«Це провал. Які причини провалу? Перша причина – у нас є «кріт», який працює на Росію. Друга причина провалу – наша погана підготовка. Третя причина – хороша робота контррозвідки Білорусі, – вважає Василь Бурба.

На його думку провал операції відбувся стався «завдяки людям, які перебувають у владних кабінетах».

«Вони, на мою думку, зливають, передають інформацію ворогу», – підсумував Василь Бурба.

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