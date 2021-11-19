Справа «вагнерівців». Всіх учасників спецоперації звільнили, їхні життя в небезпеці – Бурба

Ми воюємо самі проти себе, вважає ексочільник військової розвідки

Звільнені через спецоперацію по «вагнерівцям» розвідники наразі опинилися під прицілом російських спецслужб. Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив ексочільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), генерал-полковник ЗСУ Василь Бурба.

Бурба заявив, що російські спецслужби можуть знищити українських силовиків, які працювали над спецоперацією, оскільки їх не тільки звільнили з посад та з лав ЗСУ, а і позбавили документів прикриття.

«Усі співробітники хочуть довести українському народу, хочуть піти дати покази. Завдяки нашому побратиму, співробітнику «Альфа» Ромі Костенку (чинний нардеп від партії «Голос» – «Главком») вони були запрошені на ТСК. Моє завдання зараз – показати, що так потрібно за них вболівати. Їх всіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а з лав Збройних Сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека», – зазначив генерал-полковник.

Василь Бурба засудив ставлення чинної влади до розвідників – «золотого генофонду країни». «Ми шкодимо самі собі, ми воюємо самі проти себе, ми знищуємо себе самі», – підсумував ексголова ГУР МО.

Також Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Водночас українські слідчі побоялися допитати Зеленського.