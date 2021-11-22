«Вагнергейт»: Зеленський так і не прокоментував провал операції

Зеленський посварився з Ахметовим, але Коломойський і Пінчук продовжують підливати воду у теплу телевізійну ванну

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Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал разоблачение провала спецоперации по захвату российских террористов от генерала Василия Бурбы. То есть было время лгать в течение 15 месяцев, что спецоперации не было, что это все выдумка «Комсомольской правды», потом было время лгать, что была спецоперация, но не украинская. А вот дать оценку факту передачи своих полномочий по управлению войной с Россией своему клерку, главе офиса Ермаку, связанному лично с окружением Лукашенко и Путина – времени нет.

Также нет времени у Зеленского дать оценку сенсационному заявлению начальника ГУР МО Буданова, что в январе Россия атакует Украину со всех направлений.

Так ведь если в январе война – значит, нам надо срочно готовиться к обороне, нужна мобилизация, надо все ресурсы с «Великого Будивництва» направить на закупку вооружений, закупить топливо, провести сборы резервистов. Или все это несерьезно, чтобы просто перекрыть какими-то новостями Вагнергейт?

Президент пропал. Авось рассосется как-то само. С Ахметовым поссорился, зато Пинчук с Коломойским еще продолжают подливать водичку в теплую телевизионную ванну, значит можно продолжать играть в молчанку, нанимать ботов в соцсетях, и верить, что так и должен действовать президент в демократической стране – ни за что не отвечать и ни за что не нести ответственность.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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