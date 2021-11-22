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    Думки вголос

    «Вагнергейт»: Зеленський так і не прокоментував провал операції

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Президент кудись зник - «Вагнергейт»: Зеленський так і не прокоментував провал операції
    Президент кудись зник

    Зеленський посварився з Ахметовим, але Коломойський і Пінчук продовжують підливати воду у теплу телевізійну ванну

    Мовою оригіналу

    Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал разоблачение провала спецоперации по захвату российских террористов от генерала Василия Бурбы. То есть было время лгать в течение 15 месяцев, что спецоперации не было, что это все выдумка «Комсомольской правды», потом было время лгать, что была спецоперация, но не украинская. А вот дать оценку факту передачи своих полномочий по управлению войной с Россией своему клерку, главе офиса Ермаку, связанному лично с окружением Лукашенко и Путина – времени нет.

    Также нет времени у Зеленского дать оценку сенсационному заявлению начальника ГУР МО Буданова, что в январе Россия атакует Украину со всех направлений.

    Так ведь если в январе война – значит, нам надо срочно готовиться к обороне, нужна мобилизация, надо все ресурсы с «Великого Будивництва» направить на закупку вооружений, закупить топливо, провести сборы резервистов. Или все это несерьезно, чтобы просто перекрыть какими-то новостями Вагнергейт?

    Президент пропал. Авось рассосется как-то само. С Ахметовым поссорился, зато Пинчук с Коломойским еще продолжают подливать водичку в теплую телевизионную ванну, значит можно продолжать играть в молчанку, нанимать ботов в соцсетях, и верить, что так и должен действовать президент в демократической стране – ни за что не отвечать и ни за что не нести ответственность.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: скандал Володимир Зеленський вагнергейт
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    «Вагнергейт»: Зеленський так і не прокоментував провал операції