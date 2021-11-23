«Вагнергейт». Радник Банкової пояснив, чому звільнили Бурбу та розвідників (відео)

Арестович розповів, якими були реальні, на його думку, причини звільнення посадовців української розвідки

За словами Арестовича, було звільнено далеко не всіх учасників операції із захоплення «вагнерівців»

Василь Бурба був звільнений з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) у 2020 році через те, що порушив «порядок прийняття командирських рішень у зоні високої політичної відповідальності». Про це в ефірі токшоу «Свобода слова» повідомив позаштатний радник голови Офісу президента та колишній офіцер ГУР МО Олексій Арестович, підкресливши, що висловлює лише власне припущення.

«За моїми даними, які потребують перевірки, він ініціював активну фазу операції – переміщення найманців у Білорусь, не повідомивши президента як Верховного головнокомандувача, поставив його перед фактом, намагався посадити турецький літак напередодні підписання Україною стратегічної угоди з Туреччиною, завдяки якій у нас є «Байрактари», – пояснив Арестович.

Дивитися з 20 хвилини

Блогер додав, що у подальшому Василь Бурба міг злякатися можливого аудиту його діяльності на посаді начальника ГУР МО, тому «кинувся під захист медіа і політиків». Також позаштатний радник голови Офісу президента висунув версію звільнення інших посадовців ГУР МО, що були задіяні у проведенні спецоперації.

«За моєю інформацією, по-перше, офіцерів, які брали участь (в операції із захоплення «вагнерівців» – «Главком»), документували і так далі, не те що не звільнили, а навіть нагородили. Звільнили лише трьох осадових осіб – командира «спецрезерву», його заступника і співробітника СБУ, який перейшов до Головного управління розвідки.

За словами Арестовича, звільнення вищезгаданих посадовців українських розвідувальних органів відбулося з тієї причини, що вони не змогли надати пояснення відносно «величезних фінансових витрат» на оперативні та капітальні заходи під час реалізації операції.

«Вони написали рапорти добровільно, а за цим співробітником СБУ тягнеться кримінальне провадження ще з часів його служби в СБУ», – підсумував радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Арестович запропонував відомій журналістці «застрелитися» через «вагнергейт».

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

Бурба також повідомив, що звільнені через спецоперацію по «вагнерівцям» розвідники наразі опинилися під прицілом російських спецслужб.

Станом на 23 листопада президент України Володимир Зеленський не відреагував на скандал із зривом спецоперації щодо «вагнерівців».