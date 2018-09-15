Вакарчук про участь у виборах: «Хочете почути щось конкретне - трошки потерпіть»



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фото: ivona, Марина Головнева Святослав Вакарчук

Святослава Вакарчука обурюють слова політиків про те, що «музиканти повинні співати, а політикою повинні займатися політики»

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук не відповів на пряме питання, чи збирається він балотуватися в президенти на форумі «Ялтинської європейської стратегії» - YES у Києві.

«Якщо ви хочете почути щось конкретне - трошки потерпіть», - додав він.

Співак заявив, що не готовий миритися з ситуацією, коли політики продовжують красти.

«Я часто чую від політиків слова про те, що музиканти повинні співати, а політикою повинні займатися політики. 27 років ці політики займаються політикою. І що ми бачимо? Що роблять політики? Крадуть... Їхній лозунг мав би бути таким: нехай музиканти співають, а ми будемо продовжувати красти», - зазначив співак.

«Ви готові миритися з такою ситуацією? Я не готовий. Що мені в такій ситуації залишається робити?», - сказав Вакарчук.

Він також висловив переконання, що «ті люди, яким довіряє суспільно, мають взяти владу в свої руки».

Співак додав, що готовий до того, що в разі походу в політику все його минуле стане предметом публічного розгляду. «Якщо ти не готовий до цього, то не варто навіть приходити і сідати в це крісло... Я - готовий», - сказав Вакарчук.

Співак також порівняв ситуацію в політиці з вибором для вегетаріанця, який приходить у «стейкхауз», і йому пропонують лише м'ясні страви.

«Це ситуація, де або треба піти на порушення своїх принципів, або залишитися без їжі. Я не збираюся порушувати принципи і не збираюся залишатися голодним», - підсумував він.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Cоціологічним центром імені Михайла Драгоманова, за Святослава Вакарчука на президентських виборах готові віддати голоси 4,7% виборців.