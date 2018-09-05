Вакарчук рассказал, как остановить войну в Украине



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Вакарчук

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что Украина сейчас не может единолично завершить войну на Донбассе

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук уверен, что это решение полностью зависит от России.

Лидер «Океана Эльзы» предложил свой вариант прекращения военного конфликта на востоке страны.

«Мы не можем остановить войну сегодня, но мы можем создать условия, при которых продолжать войну против нас будет бессмысленно. Мы не можем сразу остановить агрессию со стороны врага, но можем свести ее последствия к минимуму. Мы не можем вернуть погибших украинских воинов, но можем сделать будущее их детей счастливым. Мы должны научиться жить с пониманием: так, как было прежде, уже не будет никогда!», - рассуждает Вакарчук.

Музыкант назвал четыре составляющих, которые, по его мнению, помогут приблизить страну к миру.

«Сильная боеспособная армия, готовая к любому развитию событий в любой момент времени. Устойчивый экономический рост, без которого наша обороноспособности не будет укрепляться. Высокая производительность труда и привлекательный инвестиционный климат, без которых, в свою очередь, не будет расти наша экономика. А главное - нам нужны четкие, понятные, предсказуемые правила, которые одинаковы для всех! И для домохозяйки, и для президента», - пишет музыкант.

Слухи о том, что Вакарчук собираются участвовать в президентских выборах обсуждают уже несколько месяцев. Сам артист пока не прокомментировал их, тем самым только подогревая интригу.

Джерело: Українська правда