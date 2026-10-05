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«Важливе відрядження». Безугла «застукала» нардепку від «Голосу» в Танзанії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Важливе відрядження». Безугла «застукала» нардепку від «Голосу» в Танзанії
Ташева наголосила, що наразі перебуває в Танзанії
фото: Таміла Ташева/Facebook

Безугла нагадала про тривалу відсутність засідань Верховної Ради

Народна депутатка з партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла прокоментувала поїздку нардепки від «Голосу»Таміли Ташевої до Танзанії, іронічно назвавши її «важливим міжнародним відрядженням» на тлі тривалої відсутності засідань Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки у Facebook.

«Коли ви питаєте, де зараз нардепи і чому місяць немає засідань Ради, відповідаю, що деякі у важливих міжнародних відрядженнях. Тим часом важливе міжнародне відрядження до Танзанії», – написала Мар’яна Безугла, опублікувавши фото Ташевої.

«Важливе відрядження». Безугла «застукала» нардепку від «Голосу» в Танзанії фото 1

Водночас Ташева наголосила, що наразі перебуває в Танзанії у складі парламентської делегації України та бере участь у 153-й Асамблеї міжпарламентського союзу, яка проходить в Аруші до 9 жовтня. За її словами, у межах поїздки заплановані двосторонні зустрічі, офіційні дискусії та виступ на панельній дискусії.

«Важливе відрядження». Безугла «застукала» нардепку від «Голосу» в Танзанії фото 2
Танзанія – держава у Східній Африці, відома національними парками та природними заповідниками. Країна є одним із популярних напрямків для сафарі. Острів Занзібар, що входить до складу Танзанії, також є туристичним напрямком для пляжного відпочинку.

Зауважимо, що міжнародне відрядження раніше анонсувала Верховна Рада.

«Делегація Верховної Ради України на чолі з першим заступником голови Верховної Ради України Олександром Корнієнком з 3 по 9 жовтня 2026 року візьме участь у роботі 153-ї Асамблеї міжпарламентського Союзу, яка відбудеться в м. Аруша (Об’єднана Республіка Танзанія). Участь української делегації у цьому міжнародному парламентському форумі має важливе значення з огляду на широку представленість на Асамблеї держав Африки, Азії, Латинської Америки та Карибського басейну, а також необхідність подальшого розвитку міжпарламентських відносин із цими державами», – йшлося у заяві.

«Важливе відрядження». Безугла «застукала» нардепку від «Голосу» в Танзанії фото 3

Як повідомлялося, Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань протягом 26 днів – з 17 вересня до 13 жовтня. У пресслужбі Апарату Верховної Ради наголосили: йдеться лише про перерву в пленарних засіданнях, а не про повне припинення діяльності парламенту.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Таміла Ташева увійшла до складу парламентської фракції «Голос».

Теги: Мар’яна Безугла

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