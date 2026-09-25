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Спікер Стефанчук нагородив почесним званням фігуранта корупційної справи, який намагається виїхати з країни

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Спікер Стефанчук нагородив почесним званням фігуранта корупційної справи, який намагається виїхати з країни
До Дня Незалежності нардеп I скликання Юрій Збітнєв отримав почесний статус
фото: rada.gov.ua

Екснардеп і директор підприємства Юрій Збітнєв просив суд випустити його у закордонне відрядження, прикриваючись високою нагородою

Вищий антикорупційний суд не дозволив обвинуваченому директору ТОВ «Львівський Арсенал» Юрію Збітнєву виїхати у службове відрядження за межі країни через низку ризиків, у тому числі можливість переховуватися від суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У суді адвокат обвинуваченого намагалася схилити Феміду на бік свого клієнта. Серед аргументів сторона захисту використала почесне звання і нагрудний знак  «Засновник сучасної держави Україна», який удостоївся Юрій Збітнєв. Зокрема, цю нагороду він отримав з рук Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука під час урочистого засідання Ради з нагоди 35-ї річниці ухвалення Акта проголошення незалежності.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив Юрію Збітнєву почесний статус «Засновник сучасної держави Україна»
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив Юрію Збітнєву почесний статус «Засновник сучасної держави Україна»
скріншот із відео каналу «Рада»

«24 серпня 2026 року Юрій Збітнєв набув офіційного статусу «Засновника сучасної держави Україна», що є новою істотною характеристикою особи обвинуваченого, що підтверджує його сталий публічний, правовий та суспільний зв’язок з Україною», – переконувала суд адвокат обвинуваченого екснардепа і керівника підприємства.

Спікер Стефанчук нагородив почесним званням фігуранта корупційної справи, який намагається виїхати з країни фото 1
витяг із судового реєстру

За матеріалами справи, Збітнєв намагається виїхати з країни на місяць (з 1 жовтня до 30 жовтня) для  проведення інспекції та відстрілу боєприпасів, які замовило Міністерство оборони. У суді обвинувачений пояснив: хорватська компанія WDG Promet отримала 12 млн євро передоплати від Міноборони, але оборонне замовлення не поставила і кошти не повернула. У зв’язку з цим ТОВ «Львівський арсенал» (виступає посередником між іноземною фірмою та Міністерством оборони України) вживає заходів для отримання товару.

Водночас антикорупційний суд наголосив: у разі доведення вини Збітнєва  (обвинувачується за ч.5 статті 191 Кримінального кодексу «Привласнення чужого майна в особливо великих розмірах») йому загрожує від семи до дванадцяти років тюрми з конфіскацією майна. Також Феміда зауважила, що призначення умовного або випробувального термінів у цій категорії кримінальних правопорушень, які належать до корупційних, неможливе.

Як повідомляв «Главком», у лютому 2024 року директор ТОВ «Львівський Арсенал» Юрій Збітнєв отримав підозру разом із кількома іншими особами у рамках гучної кримінальної справи з розкрадання майже 1,5 млрд грн за оборонним контрактом 2022 року. До нього було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн грн. Кошти було внесено на рахунок суду і Збітнєв вийшов на волю.

Нагадаємо, що Юрій Збітнєв був народним депутатом I скликання. Згідно із Законом «Про статус Засновника сучасної держави Україна – народного депутата», статус Засновника сучасної держави надається депутату Верховної Ради Української РСР, який на пленарному засіданні Верховної Ради Української РСР 16 липня 1990 року проголосував за ухвалення Декларації про державний суверенітет України та/або 24 серпня 1991 року – за ухвалення Акта проголошення незалежності України чи Постанови Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України» і відповідає вимогам, встановленим частиною другою цієї статті.

Засновнику за його вибором замість пенсії виплачується щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 80 відсотків місячної заробітної плати народного депутата України поточного скликання – члена комітету. На сьогодні рядовий депутат IX скликання одержує 66 560 грн у місяць. 80 відсотків від цієї суми складає 53 248 грн – це і буде довічне грошове утримання окремих екснардепів.

За даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, станом на початок вересня 2026 року претендувати на щомісячне довічне грошове утримання можуть 170 колишніх народних депутатів, які мають статус «Засновник сучасної держави Україна». Відповідно, потреба у державному фінансування на ці виплати складає 36,2 млн грн (розрахунок за вересень-грудень 2026 року). Водночас на повний бюджетний 2027 рік сума щомісячного довічного грошового утримання 170 ексобранців складатиме 108,62 млн грн.

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Теги: війна Руслан Стефанчук Верховна Рада депутат державні нагороди

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