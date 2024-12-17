Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардепка Ташева увійшла до фракції «Голос»

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардепка Ташева увійшла до фракції «Голос»
Нардепка Таміла Ташева у Верховній Раді 16 грудня 2024 року під час зустрічі з пластунами
фото: Таміла Ташева, Facebook

ЦВК визнала обраною депутаткою Ради від партії «Голос»  представника президента в Криму Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку партії під № 26, замість померлого Олега Макарова

Новообрана народна депутатка України Таміла Ташева увійшла до складу парламентської фракції «Голос». Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, йдеться у трансляції депутата із фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка у Youtube.

«Повідомляю про входження народного депутата Таміли Ташевої до складу фракції політичної партії «Голос», – сказав перший віцеспікер. 

Нагадаємо, 4 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента в анексованому Росією Криму. 

25 листопада Центральна виборча комісія визнала обраною депутаткою Верховної Ради від партії «Голос» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року представника президента в Криму Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку партії під № 26, замість померлого Олега Макарова.

Як відомо, Зеленський призначив постійним представником президента в анексованому Росією Криму Тамілу Ташеву 25 квітня 2022 року, звільнивши з цієї посади Антона Кориневича.

Теги: Верховна Рада Європейська солідарність партії Володимир Зеленський президент партія Голос Олександр Корнієнко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузинська опозиція збирає масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту
Грузинська опозиція збирає масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту
24 листопада, 00:17
Україна готує санкції проти Грузії, росіяни обстріляли гелікоптер Бундесверу. Головне за 4 грудня
Україна готує санкції проти Грузії, росіяни обстріляли гелікоптер Бундесверу. Головне за 4 грудня
4 грудня, 21:00
Трамп перешкоджає призначенню демократів суддями
Трамп намагається заблокувати призначення демократами суддів Байдена в Сенаті – Axios
21 листопада, 03:45
Мігранти можуть втратити право перебувати у США
Мігранти у США поспіхом готуються до президентства Трампа – NYT
25 листопада, 08:13
Михайло Драпатий
Президент призначив нового командувача Сухопутних військ
29 листопада, 17:03
Кривецький наголосив, що він не платив у цьому житті рекетирам, «завжди відстоював своє», тому його і вважають авторитетом
Спонсор «Свободи» Кривецький пояснив, чому його називають Пупсом і прокоментував звинувачення у рекеті
5 грудня, 21:10
Ще під час передвиборчих перегонів Трамп казав, що зупинить фінансову допомогу Україні
Трамп зробив нову заяву про допомогу Україні
8 грудня, 17:20
Російська омбудсмен свого часу заявила про 700 тисяч українських дітей, яких Росія вивезла з України
Зеленський пояснив, чому повертати викрадених Росією дітей дуже складно
11 грудня, 22:12
14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині
Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців на Курщині – Зеленський
Вчора, 21:34

Політика

Нардепка Ташева увійшла до фракції «Голос»
Нардепка Ташева увійшла до фракції «Голос»
Небензя в ООН заявив, що РФ не прийме жодних сценаріїв заморожування війни
Небензя в ООН заявив, що РФ не прийме жодних сценаріїв заморожування війни
Африканські дипломати приїхали на окуповані території України. Реакція МЗС
Африканські дипломати приїхали на окуповані території України. Реакція МЗС
«Сприйняли з подивом». МЗС відреагувало на претензії Білорусі щодо ймовірних переговорів
«Сприйняли з подивом». МЗС відреагувало на претензії Білорусі щодо ймовірних переговорів
Українське МЗС прокоментувало заклики Угорщини до різдвяного перемир’я
Українське МЗС прокоментувало заклики Угорщини до різдвяного перемир’я
Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців на Курщині – Зеленський
Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців на Курщині – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
35K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
27K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
25K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
17K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua