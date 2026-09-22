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Ексдепутат Хмельницької облради, який мобілізувався, отримав суворий вирок за корупцію

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Ексдепутат Хмельницької облради, який мобілізувався, отримав суворий вирок за корупцію
З травня 2022 року Микола Харкавий приєднався до лав ЗСУ
фото: glavcom.ua

Розгляд справи Миколи Харкавого тривав вісім років

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення у справі за обвинуваченням депутата Хмельницької облради VII скликання (2015-2020 роки), а нині військовослужбовця Миколи Харкавого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на копію ухвали суду від 22 вересня цього року.

Згідно з ухвалою апеляційної палати, вирок Вищого антикорупційного суду від 21 січня 2022 року щодо обвинуваченого залишено без змін. Ця ухвала апеляційного суду набрала законної сили з моменту її проголошення.

Ексдепутат Хмельницької облради, який мобілізувався, отримав суворий вирок за корупцію фото 1
Ексдепутат Хмельницької облради, який мобілізувався, отримав суворий вирок за корупцію фото 2

Таким чином, вирок Харкавому у вигляді семи років позбавлення волі з повною конфіскацією належного йому на праві власності майна набрав чинності. Наразі поки невідомо, як вказаний вирок має бути виконано, оскільки обвинувачений перебуває на військовій службі у Дніпрі.

Варто наголосити: починаючи з середини квітня 2026 року, суд відновив розгляд справи, яка 30 травня 2022 року була зупинена після задоволення клопотань обвинуваченого і його захисника. Причина – у травні 2022 року Харкавий приєднався до лав ЗСУ на посаду командира охорони у військовому комісаріаті. Разом із тим, після відновлення розгляду обвинувачений жодного разу не прибув до суду і не підключився до засідання через відеозв’язок. У судовій залі його інтереси представляла адвокат.

Крім того, Апеляційна палата антикорупційного суду прийняла окрему ухвалу, якою звернулася до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про вчинення злочину за статею 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»). Зокрема, апеляції стало відомо, що у 2018 році львівський суд розділив майно обвинуваченого Харкавого та його дружини. Йшлося про квартиру загальною площею 79,90 кв. м і комору в підвалі площею 1,9 кв. м. Натомість ще у 2017 році столичний суд арештував нерухомість ексдепутата облради у рамках цього кримінального провадження. Також у вироку антикорупційного суду від від 21 січня 2022 року низка арештів майна Харкавого залишилася чинними.

Додамо, що обидві судові інстанції антикорупційного суду визнали винним Миколу Харкавого у закінченому замаху на шахрайство та підбурюванні до неправомірної вигоди (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу і частина 4 статті 369 Кримінального кодексу). За матеріалами справи, влітку 2017 року він вимагав і отримав $49,1 тис. хабаря від директора Кам’янець-Подільської спеціалізованої школи-інтерната І-ІІІ ступенів «Славутинка». За ці кошти ексдепутат обіцяв потерпілій припинити ініціювати перевірки щодо цільового використання нею бюджетних коштів на освітній заклад, який вона очолює до сьогодні.

У суді першої інстанції Харкавий відмовився надавати свідчення, заявивши про провокацію з боку працівників департаменту захисту економіки Національної поліції України та директора школи-інтернат. У виступі в судових дебатах обвинувачений заявив про свою невинуватість і просив суд виправдати.

Окремо у вироку, який апеляція залишила без змін, зазначено: обвинувачений повинен сплатити потерпілій 50 тис. грн моральної компенсації і 600 грн процесуальних витрат.

Загалом, розгляд справи Харкавого тривав вісім років.

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Теги: депутат Вищий антикорупційний суд ЗСУ вирок війна корупція в Україні Хмельниччина в'язниця

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Кримінал

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