Рада продовжить роботу: повідомлення про 26-денну перерву спростували

У пресслужбі уточнили: перерва стосується лише пленарних засідань, а не роботи парламенту загалом

У Верховній Раді заявили, що парламент продовжує працювати, попри відсутність пленарних засідань до 13 жовтня. Про це повідомляє «Главком» за матеріалами Укрінформу з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

Пленарних засідань справді не буде 26 днів

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань протягом 26 днів – з 17 вересня до 13 жовтня. За його словами, тривала перерва в пленарній роботі збіглася з періодом, коли парламенту потрібно ухвалювати низку законів, пов'язаних із міжнародними зобов'язаннями України.

Ця частина інформації відповідає дійсності: офіційний графік Верховної Ради справді передбачає непленарний період саме в ці дні, а наступне засідання сесійної зали призначене на 13 жовтня.

Але робота парламенту не зупиняється

Водночас у пресслужбі Апарату Верховної Ради наголосили: йдеться лише про перерву в пленарних засіданнях, а не про повне припинення діяльності парламенту. «Активно розповсюджується теза про канікули та перерву. Нагадуємо, парламент працює не тільки в сесійній залі. Парламент продовжує працювати безперервно», – заявили в пресслужбі.

Там пояснили, що окрім пленарних засідань народні депутати розглядають законопроєкти та ухвалюють рішення на засіданнях комітетів, працюють у робочих групах над законопроєктами й поправками до них, беруть участь у парламентських слуханнях, а також працюють у тимчасових слідчих і спеціальних комісіях, фракціях та депутатських групах. «Тож Верховна Рада не йде на перерву, а продовжує працювати безперервно. Робота комітетів, підкомітетів, робочих груп, ТСК та фракцій триває», – додали в Апараті.

Таким чином, ідеться про два різні поняття: 26 днів без пленарних засідань – факт підтверджений, а от 26 днів без роботи парламенту загалом – теза, яку в Раді назвали хибною.

Нагадаємо, 18 вересня у Верховній Раді вдруге поспіль скасували традиційну годину запитань до уряду. Наступне спілкування членів Кабінету міністрів із народними депутатами відбудеться вже на пленарному тижні, який розпочнеться 12 жовтня.