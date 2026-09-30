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«Все відбулось у мене на очах». Нардеп став свідком падіння реактивного шахеда

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Все відбулось у мене на очах». Нардеп став свідком падіння реактивного шахеда
Наслідки російської атаки на Київ 30 вересня
фото: Володимир Ар'єв у Facebook

Безпілотник зачепив дах дев'ятиповерхівки, впав на дитячий майданчик і не вибухнув

Народний депутат Володимир Ар'єв 30 вересня став свідком падіння реактивного російського дрона у Києві. Безпілотник зачепив дах дев’ятиповерхового будинку, після чого впав на дитячий майданчик і не вибухнув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа.

За словами Ар'єва, інцидент стався просто у нього на очах, коли він їхав проспектом. «Біля мене впав реактивний шахед. «Герань-4» . Зачепився за дах дев'ятиповерхівки, звалився на дитячий майданчик і… не вибухнув! Я їхав по проспекту і все відбулось у мене на очах», – написав народний депутат близько 17:04.

«Все відбулось у мене на очах». Нардеп став свідком падіння реактивного шахеда фото 1
фото: Володимир Ар'єв
«Все відбулось у мене на очах». Нардеп став свідком падіння реактивного шахеда фото 2
фото: Володимир Ар'єв
«Все відбулось у мене на очах». Нардеп став свідком падіння реактивного шахеда фото 3
фото: Володимир Ар'єв

Ар'єв зазначив, що внаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав. Нардеп також наголосив, що російський дрон не здетонував після падіння.

Нагадаємо, упродовж 30 вересня внаслідок російської атаки на Київ загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Троє поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. У Солом’янському районі внаслідок влучання у складську будівлю загинув працівник «Київтеплоенерго» – водій автомобіля, який перебував на локації під час виконання робіт. Також у цьому районі зафіксували влучання у 12-поверхову нежитлову будівлю.

Пошкодження та займання зафіксували ще в кількох районах столиці. У Святошинському районі виникла пожежа в секторі приватної житлової забудови, в Оболонському загорілася будівля магазину, у Голосіївському – складська будівля. У Шевченківському районі, в центрі Києва, уламки було виявлено на території одного із західних посольств, а в Печерському районі вони впали на подвір'я приватного будинку.

Увечері 30 вересня в Києві за командою «Укренерго» було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Під час таких обмежень погодинні графіки не діють. Також стало відомо, що Росія вперше застосувала реактивний безпілотник із кумулятивно-ріжучим боєзарядом, призначеним для ураження високовольтних опор і металевих мостових конструкцій. 

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов припустив, що російські війська можуть готувати удари по важливих високовольтних лініях електропередач.

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Теги: Київ Володимир Ар'єв дрон безпілотник обстріл депутат

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