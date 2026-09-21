Як готуватися до зими? Гетманцев показав приклад українцям

Данило Гетманцев продовжує сезон консервації

Народний депутат Данило Гетманцев показав, як він готується до зими. Нардеп продемонстрував «свій фронт робіт» у Telegram-каналі, пише «Главком».

Данило Гетманцев вихідними публікував допис, де показав ящики з фруктами, зокрема персиками, виноградом та яблуками. «Не знаю, що там у вас у Буковелі, у нас на Київщині свій фронт робіт», – написав він.

Гетманцев продемонстрував свої заготовки на зиму фото: Данило Гетманцев/Telegram

Згодом депутат опублікував результати виконаної роботи, а саме консервацію, яку вдалося підготувати до зими із зібраного врожаю. На фото можна побачити, ймовірно, сік із фруктів, які Гетманцев показував раніше. Також депутат консервував огірки.

Данило Гетманцев показав свою консервацію на зиму фото: Данило Гетманцев/Telegram

18 липня Гетманцев почав сезон консервації. Тоді він також показував свої перші закрутки з огірками. «За старою українською мудрістю, у випадку будь-якої бентеги – соли огірки. Все перетреться, а огірки на зиму лишаться. Сьогодні – наші перші у цьому році. Почали сезон», – йшлося у повідомленні.

Сини Данила Гетманцева показують першу консервацію родини в цьому році фото: Данило Гетманцев/Telegram

Нагадаємо, кореспондент «Главкома» розповідав про ціни на овочі в активний сезон консервації. На ринку біля станції метро «Героїв Дніпра» у липні спостерігався великий вибір огірків, а ціни коливалися залежно від якості та розміру овочів.

Також повідомлялося, у сезон домашньої консервації чимало господинь стикаються з неприємною проблемою: перевірені роками рецепти раптом перестають працювати. Наприклад, закрутки пліснявіють і «здуваються», огірки втрачають хрусткість, а квашена капуста стає слизькою. Виявляється, вирішальну роль відіграє неправильно обрана сіль.