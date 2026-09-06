Нардепка Безугла побачила різку зміну емоцій американських перемовників під час візиту до Києва (фото)

Безугла зазначила, що під час зустрічі з Путіним, Кушнер та Віткофф мали щасливий вигляд

Народна депутатка Безугла зауважила різку зміну емоцій у виразі облич американських перемовників під час їхнього візиту до Києва. Про це пише «Главком» із посиланням на її пост у Facebook.

Безугла порівняла це з їхньою поведінкою під час зустрічі з Путіним, де вони мали щасливий вигляд, тоді як у Києві демонстрували «кислий» вигляд.

За словами Безуглої, єдиним позитивом цих переговорів для української сторони стало те, що їм вдалося виспатися.

Кушнер та Віткофф у Москві під час зустрічі з Путіним фото: Getty Images

Нагадаємо, під час зустрічі у Москві 5 вересня Стів Віткофф назвав спілкування з Путіним однією з «найкращих і найбільш пам’ятних історій» у своєму житті. Американський спецпредставник подякував Путіну за зустріч та передав Путіну подяку родини Гілмана за його звільнення. У відповідь російський президент заявив, що дякувати потрібно Трампу. Віткофф також передав Путіну найкращі побажання від президента США.