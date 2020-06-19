Вбивство Гандзюк: проти лікарів Мангера відкрили справу



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Владислав Мангер підозрюється в організації вбивства Катерини Гандзюк

Поліцією було відкрито справу стосовно працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру за двома статтями

Щодо працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру, які видавали довідки та начебто лікували главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера, відкрили кримінальне провадження.

Про це йдеться у заяві ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Так, лікарів підозрюють за двома статтями:

вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити затриманню особи, яка вчинила злочин;

видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

«Головлікар кардіодиспансеру Мазуряк не вперше переховує Мангера від суду. Раніше він прихистив Мангера під час іншого судового розгляду. Ще сумніше — що Мазуряк підставив свій колектив і їм тепер разом з ним за це відповідати. Ціна такої «послуги» замовнику Катерини Гандзюк — втрата лікарями посад, високі штрафи або й позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Печерський суд Києва взяв під варту до 28 липня Владислава Мангера — підозрюваного у замовленні нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк — без альтернативи внесення застави. Досі у нього діяли зобов'язання через заставу у 2,5 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».

Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.