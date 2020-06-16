Мангер назвав того, хто його «замовив»



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Владислав Мангер стверджує, що не був знайомий з Катериною Гандзюк Фото: LB.ua

Чиновник заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою

Підозрюваний в замовному вбивстві Катерини Гандзюк Владислав Мангер сьогодні був доставлений до суду правоохоронцями. Він заявив журналістам, що справу проти нього замовна і що навіть не був знайомий з Катериною Гандзюк. За словами Мангера, замовником справи проти нього є працівник СБУ Данило Доценко. Мовляв, він був куратором Гандзюк і Торбіна, який зізнався у замаху на неї.

Про це повідомляє PavlovskyNews.

«У Мангера скаче тиск. Ще вранці він був у реанімації Херсона, але до обіду представники СБУ доставили його до Києва на суд з обрання запобіжного заходу. Після прохання про відвід судді, засідання перенесли. Владислав готовий прийняти будь-який вердикт, але запевняє, що справу проти нього сфальсифіковано прокуратурою», - зазначає PavlovskyNews.

За словами Мангера, замовником справи проти нього є працівник СБУ Доценко. Він був куратором Гандзюк і Торбіна, який зізнався у замаху на неї.

Мангер запевняє, що затримані виконавці замаху оббрехали його, заявивши про тиск з боку голови Херсонської облради.

Також підозрюваний заявив, що не був знайомий з Гандзюк.

«Я реально не знав цю людину. Ми з різних галактик. Це міськрада. Вона там керувала більшістю. Ми в облраді, яка жодного відношення до міськради не має. Ми навіть не перетиналися. Я один раз її бачив», - заявив Мангер.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд Києва сьогодні відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я.