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    Вбивство Гандзюк: суд дозволив затримати Мангера

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    <span>Владислав Мангер під час судового засідання у лютому 2019 року&nbsp;</span> - Вбивство Гандзюк: суд дозволив затримати Мангера
    Владислав Мангер під час судового засідання у лютому 2019 року 

    Голову Херсонської обласної ради примусово доставлять до суду

    Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання та доставку до Києва Владислава Мангера — голову Херсонської обласної ради, підозрюваного в замовленні нападу на Катерину Гандзюк.

    Про це повідомив прокурор у справі Андрій Синюк.

    Після доставки Мангера до Києва буде визначена дата і час засідання. За словами прокурора Синюка, ймовірно, це станеться у вівторок, 16 червня.

    Раніше Синюк повідомляв, що не виключає ознак ухилення від суду в діях Мангера, тому прокуратура проситиме примусово доставити Мангера до суду. За його словами, попередня ухвала не давала таких можливостей — тоді був дозвіл на затримання. Також триває перевірка медичних висновків, які були раніше надані поліції стороною захисту.

    Напередодні стало відомо, що через проблеми з серцем Мангера не повезуть до суду.

    Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

    За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.
    11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.
    6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

    Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.

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