Вбивство Гандзюк: суд дозволив затримати Мангера



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Владислав Мангер під час судового засідання у лютому 2019 року

Голову Херсонської обласної ради примусово доставлять до суду

Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання та доставку до Києва Владислава Мангера — голову Херсонської обласної ради, підозрюваного в замовленні нападу на Катерину Гандзюк.

Про це повідомив прокурор у справі Андрій Синюк.

Після доставки Мангера до Києва буде визначена дата і час засідання. За словами прокурора Синюка, ймовірно, це станеться у вівторок, 16 червня.

Підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера прокуратура проситиме примусово доставити до суду. Триває перевірка медичних висновків, які вчора надали поліції. Прокурор Андрій Синюк не виключає, що Мангер ухиляється від суду pic.twitter.com/4s4My1bbVL — hromadske (@HromadskeUA) June 15, 2020

Раніше Синюк повідомляв, що не виключає ознак ухилення від суду в діях Мангера, тому прокуратура проситиме примусово доставити Мангера до суду. За його словами, попередня ухвала не давала таких можливостей — тоді був дозвіл на затримання. Також триває перевірка медичних висновків, які були раніше надані поліції стороною захисту.

Напередодні стало відомо, що через проблеми з серцем Мангера не повезуть до суду.

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 червня Мангеру у Києві вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявляють про те, що голова Херсонської облради Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, намагається сховатися від суду в лікарні.