Вбивство Гандзюк: суд відпустив Мангера за станом здоров'я



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Владислава Мангера відпустили із зали суду

Судове засідання перенесли

Печерський суд Києва сьогодні відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я.

У залі суду Мангер паралельно заявив, що в нього гіпертонічний криз. Адвокати повели його до готелю. Коли продовжиться засідання – невідомо.

Раніше повідомлялося, що Мангера привезли в суд з лікарні.

Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.

Нагадаємо, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання. Водночас лікарі надали довідку про те, що Мангера не можна транспортувати у зв’язку з погіршенням його стану здоров’я.

Зазначимо, напередодні активісти повідомили про те, що Мангер прибув до Херсонського обласного кардіологічного диспансеру..

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.