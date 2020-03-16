Вбивство Гандзюк: до України екстрадували підозрюваного в організації нападу Левіна



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СБУ підтвердила екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк

Олексія Левіна помістять у ізолятор тимчасового тримання

Сьогодні, 16 березня, була завершена екстрадиція Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк, із Болгарії. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Повідомляється, що літак із Левіним на борту прибув до Києва.

Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку доставлено його та передано співробітникам Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора. Москаленка (Левіна) буде доправлено до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

«Як і обіцяли, ми впевнено рухаємось до того, аби поставити фінальну крапку в справі Катерини Гандзюк. Для нас це питання – принципове. А екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Маємо на прикладі цієї справи показати – кожного, хто скоїв злочин, чекає справедливе покарання», – зазначив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Як повідомлялося, 11 березня Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу Україні для притягнення до кримінальної відповідальності Левіна, який підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Як розповідали раніше у ЗМІ співробітники слідчого управління СБУ, Левін, на їхню думку, це ключова фігура, яка пов'язує виконавців («групу Торбіна») і замовників. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні Торбіна до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк тощо.

Суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна). Той подав скаргу на рішення суду в Болгарії про його екстрадицію в Україну.

Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні.

Опіками було уражено 40% тіла жінки.

Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.