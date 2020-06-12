Прокуратура поновила розслідування у справі Гандзюк і наполягає на арешті Мангера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підставою для зміни запобіжного заходу є, на думку прокурорів, те, що Мангер начебто «погрожує свідкам у кримінальному провадженні»

Як поінформували адвокати, нині Мангер перебуває у реанімації в лікарні в Херсоні, у нього проблеми з серцем

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, який підозрюється у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, вручено клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про це на пресконференції у Херсоні 12 червня заявив його адвокат Дмитро Ільченко.

«Вчора сторона захисту отримала таку собі постанову про відновлення розслідування. Тобто, нам припинили ознайомлення з матеріалами справи і заявили про те, що справа тепер продовжується. Причому дуже важливим є те, що єдиною дією, яку вони хочуть продовжити – це вручили Владиславу Мангеру клопотання про зміну запобіжного заходу – із застави на взяття під варту», - сказав адвокат.

Як зазначає сторона захисту, підставою для зміни запобіжного заходу є, на думку прокурорів, те, що Мангер начебто «погрожує свідкам у кримінальному провадженні». При цьому адвокати звертають увагу, що ці особи перебувають під вартою в СІЗО СБУ.

Адвокат Андрій Мурашкін, коментуючи клопотання про зміну запобіжного заходу Мангеру, зазначив, що при цьому чомусь не порушується питання про грошову заставу - адже Мангер перебуває під заставою. «Якщо, на думку прокуратури, пан Мангер порушив зобов’язання і все-таки намагається впливати на слідство, то логічно було б стягнути заставу у дохід держави. Проте прокуратура цього не робить, вони просто цей момент опускають», - заявив Мурашкін.

Як повідомив Ільченко, 11 червня Мангер поїхав у Київ, він повинен був підписати останній протокол про ознайомлення із матеріалами слідства, після чого справа повинна була би бути передана до суду. Мангер закінчив ознайомлюватися з матеріалами справи, розписався на всіх сторінках. Проте його не випустили із приміщення СБУ – замість цього до кабінету слідчого зайшов прокурор Синюк та вручив постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання Мангеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Проте, як зазначає сторона захисту, «завдяки зусиллям адвокатів його не вдалося затримати у приміщенні СБУ» і що адвокати вже звернулася із заявою з цього приводу до ДБР.

За словами адвокатів, ввечері 11 червня захисникам прийшло смс-повідомлення про призначення справи про обрання запобіжного заходу у суді в Києві на 10 годину 12 червня. Жоден захисник із Херсона не поїхав по такому виклику. Вони зазначили, що повідомлення не було зроблено завчасно, і з Херсона фізично проблемно дістатися у Київ, отримавши смс-повідомлення напередодні о 20 годині, крім того, мають бути судові повістки, які сторона захисту не отримала.

Як поінформували адвокати, нині Мангер перебуває у реанімації в лікарні в Херсоні, у нього проблеми з серцем. Проте захисники не уточнили, у якій саме лікарні зараз Мангер.

Раніше в СБУ повідомили про завершення досудового розслідування вбивства Гандззюк.

Як повідомлялося, у справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на два місяці підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні.

Опіками було уражено 40% тіла жінки.

Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.



