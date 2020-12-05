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    Політика

    Венедіктова похвалилася, що 90 депутатів притягнули до кримінальної відповідальності

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    Ірина Венедіктова розповіла, що 90 депутатів притягнули до кримінальної відповідальності - Венедіктова похвалилася, що 90 депутатів притягнули до кримінальної відповідальності
    Ірина Венедіктова розповіла, що 90 депутатів притягнули до кримінальної відповідальності

    Минулого року було притягнуто 18 депутатів всіх рівнів

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що минулого року було притягнуто до кримінальної відповідальності 18 депутатів всіх рівнів, у 2020 році – вже 91.

    Про це вона сказала в ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук« на телеканалі «1+1».

    Генпрокурорка також зазначила, що у 2019 році до відповідальності притягнули п'ять банд, цьогоріч – 16.

    Вона додала, що роботі генпрокурора не повинні перешкоджати.

    «У нас якийсь політичний вітер. Вгадати і догодити має генеральний прокурор. А як тільки він проводить свою лінію: «Ага, іди сюди в Верховну Раду, позвітуй». І там будуть якісь кнопочки. Тому тут питання чесності. Якщо ми хочемо чесні відповіді – дайте працювати. Зараз мені ті ж антикорупціонери, які спочатку кричали: «В жодному разі генеральний прокурор не може втручатися в діяльність НАБУ і САП. В жодному разі». Тепер, коли до Ротердаму до кінця слідства закінчилося два дні, ті ж самі антикорупціонери кричать: «Втрутьтеся, змініть, поміняйте». Я для себе тепер ухвалила рішення, що якщо в нас все ж таки громадянське суспільство вимагає від генерального прокурора і в мене є законодавчі можливості щось робити, то я не буду робити вибірковий підхід. Я почну заслуховувати всі резонансні справи. Але тоді я вже вимушена втручатися і тут, і там», – зазначила Венедіктова. 

    Як повідомлялося, НАБУ підготувала підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову у справі про розкрадання грошей при будівництві житла для Нацгвардії, проте генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри, відсторонивши чотирьох прокурорів, які вели цю справу.

    2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів. Це було рішення Венедиктової – генпрокурор відтепер також значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.

    Згодом Офіс Генпрокурора відповів на звинувачення НАБУ у перешкоджанні правосуддю.

    Теги: Генпрокурор депутат НАБУ САП Ірина Венедіктова
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