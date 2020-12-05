Венедіктова похвалилася, що 90 депутатів притягнули до кримінальної відповідальності
Минулого року було притягнуто 18 депутатів всіх рівнів
Про це вона сказала в ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук« на телеканалі «1+1».
Генпрокурорка також зазначила, що у 2019 році до відповідальності притягнули п'ять банд, цьогоріч – 16.
Вона додала, що роботі генпрокурора не повинні перешкоджати.
«У нас якийсь політичний вітер. Вгадати і догодити має генеральний прокурор. А як тільки він проводить свою лінію: «Ага, іди сюди в Верховну Раду, позвітуй». І там будуть якісь кнопочки. Тому тут питання чесності. Якщо ми хочемо чесні відповіді – дайте працювати. Зараз мені ті ж антикорупціонери, які спочатку кричали: «В жодному разі генеральний прокурор не може втручатися в діяльність НАБУ і САП. В жодному разі». Тепер, коли до Ротердаму до кінця слідства закінчилося два дні, ті ж самі антикорупціонери кричать: «Втрутьтеся, змініть, поміняйте». Я для себе тепер ухвалила рішення, що якщо в нас все ж таки громадянське суспільство вимагає від генерального прокурора і в мене є законодавчі можливості щось робити, то я не буду робити вибірковий підхід. Я почну заслуховувати всі резонансні справи. Але тоді я вже вимушена втручатися і тут, і там», – зазначила Венедіктова.
Як повідомлялося, НАБУ підготувала підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову у справі про розкрадання грошей при будівництві житла для Нацгвардії, проте генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри, відсторонивши чотирьох прокурорів, які вели цю справу.
2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів. Це було рішення Венедиктової – генпрокурор відтепер також значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.
Згодом Офіс Генпрокурора відповів на звинувачення НАБУ у перешкоджанні правосуддю.