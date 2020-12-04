«Євросолідарність» готова вносити зміни до закону про відповідальність за брехню у деклараціях

Депутатка наголосила, що прийнятий законопроєкт є компромісним і його треба допрацьовувати

Електронне декларування, запроваджене командою п’ятого президента Порошенка, є важливою умовою безвізового режиму. Про це з трибуни парламенту 4 грудня заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Вона наголосила, що фракція «ЄС» одразу ж після скандального рішення Конституційного суду внесла законопроєкти для відновлення антикорупційної інфраструктури, однак монобільшість не стала їх розглядати. Законопроєкт робочої групи є компромісним, однак «Європейська солідарність» готова вносити до нього зміни і посилювати відповідальність за брехню у деклараціях.

«Політична команда президента Петра Порошенка ввела електронне декларування. Наша команда п’ять років декларувалася і проходила повну перевірку наших декларацій. Що ж відбулося, коли в країні настав «інтелектуальний локдаун»? Спочатку «Слуги» відтермінували введення декларацій у 2019-му році на два місяці, потім за повною згодою з Банковою, про що говорить «архітектор» президента Зеленського Богдан, було прийнято це скандальне рішення Конституційного суду. Та й зараз Зеленський і його команда до останнього тягнули кота за хвіст, аби ще і цей рік мільйони чиновників, в тому числі присутні в цьому залі «Слуги», уникнули перевірки декларацій», – зазначила Геращенко.

Депутатка наголосила, що неприйняття цього закону загрожує втратою безвізу. Адже електронне декларування це дійсно одна з дуже важливих частин лібералізації безвізового режиму. «Так само це загрожує тим, що тисячі чиновників знову уникнуть відповідальності», – застерігає Геращенко.

«Наша політична команда в перший день після скандального рішення Конституційного суду внесла низку законопроєктів про повне відновлення кримінальної відповідальності. На жаль, в цій сесійній залі не знайшлося політичної волі, щоб навіть розглянути їх на комітеті, навіть винести до сесійної зали. Тому ми як компроміс підписували законопроєкт Разумкова і працювали в робочій групі для того, щоб повернути кримінальну відповідальність», – зазначила Геращенко.

Співголова фракції зауважила, що законопроєкт Зеленського передбачає недекларування силових структур, тому його не можна підтримувати. «Щоб ті, хто причетні до оборонного замовлення, ті, хто має корупційні ризики знову не декларувалися. Тому, звичайно, законопроєкт робочої групи є компромісним, а ми готові завтра вже внести до нього зміни і голосувати за посилення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях», – резюмує Ірина Геращенко.

Нагадаємо, 4 грудня Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях.

Наприкінці жовтня Конституційний суд де-факто скасувава е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.