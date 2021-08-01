Верещук анонсувала відставки в Кабміні

«Слуга народу» спрогнозувала терміни кадрових перестановок

У Кабінеті міністрів України восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу кількох міністрів. Про це в ефірі програми «Велика п'ятниця« на телеканалі «Україна 24» розповіла народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук.

«Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру. Прем'єру - якщо ми говоримо про, наприклад, міністра юстиції або культури, і президенту - коли мова йде про міністра оборони, це виключно його прерогатива вносити подання», - пояснила «слуга народу».

Про кадрові рішення також заявляли голова Верховної Ради Дмитро Разумков та очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія. Проте обидва відмовилися називати прізвища тих, кого це торкнеться.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.