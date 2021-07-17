Разумков натякнув на звільнення ще трьох міністрів

Спікер парламенту передбачає «масові відставки»

Після того, як восени буде дано оцінку роботі Кабінету міністрів, можливі відставки кількох членів уряду. Про це на своєму брифінгу поінформував голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Як повідомляє УНІАН, спікер підкреслив, що у нього є серйозні питання щодо роботи принаймні трьох членів уряду.

«Деяких міністрів можна віднести до числа тих, хто непогано виконує свою роботу, а до деяких є питання й у мене, і у народних депутатів. Чи будуть вони виноситися на відставку, подивимося. Зараз – точно ні. У літній проміжок часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно, а восени – подивимося», – зазначив Разумков.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

15 липня Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від «Слуги народу», голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

16 липня Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ України.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.