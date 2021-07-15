Хто не хотів відпускати Авакова. Список депутатів, які проголосували проти його звільнення

Арсен Аваков очолював МВС з лютого 2014 року

Семеро нардепів не підтримали відставку Авакова

Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років. Як вже писав «Главком», 291 парламентар проголосували за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення цього тижня, 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади.

Як видно з поіменного голосування, проти відставки глави МВС проголсували семеро нардепів. Це Олексій Кучеренко, Вадим Івченко і Валентин Наливайченко із «Батьківщини» та позафракційні Олександр Дубінський, Дмитро Шенцев, Вікторія Гриб і Дмитро Шпенов.

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Утрималися 17 депутатів, не голосували 36. А всього на час розгляду цього питання у залі зареєструвався 351 нардеп.

Усі «Слуги народу», які були присутні на засіданні, підтримали відставку міністра.

Проросійська фракція «Опозиційна платформа – За життя» взагалі проігнорували голосування. Із 44 нардепів фракції 30 позначені як такі, що «не голосували», а 14 були відсутні.



У «Європейській солідарності» відставку Авакова підтримали усі присутні, себто 16 нардепів. Це Петро Порошенко, Володимир В’ятрович, Ірина Геращенко, Мустафа Джемілєв, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Руслан Князевич, Андрій Лопушанський, Максим Саврасов, Ірина Фріз, Артур Герасимов, Марія Іонова, Михайло Забродський, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Софія Федина, Ахтем Чийгоз. 10 депутатів «ЄС» були відсутні, а Вікторія Сюмар «не голосувала».



У фракції «Батьківщина» ніхто не підтримав відставки Авакова. Із 25 членів фракції троє нардепів виступили проти. Це Олексій Кучеренко, Вадим Івченко і Валентин Наливайченко. Ще 14 соратників Юлії Тимошенко утрималися, один не голосував і семеро були відсутні. Сама Тимошенко була відсутня.



У депутатській групі «За майбутнє» семеро проголосували «за», один утримався, двоє не голосували і 12 були відсутні.



Група «Довіра» загалом підтримала відставку Авакова. «Утримався» лише Андрій Іванчук.



Із позафракційних проти відставки міністра внутрішніх справ голосували Олександр Дубінський, Дмитро Шенцев, Вікторія Гриб і Дмитро Шпенов.



Фракція «Голос» здебільшого підтримала відставку Арсена Авакова.

Ймовірно завтра, 16 липня, у Раді розглядатимуть призначення нового міністра внутрішніх справ.

Як повідомлялося, Аваков у вівторок подав заяву про звільнення з посади.

Ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Аарсен Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) і Дениса Шмигаля (2020-2021).

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