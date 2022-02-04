«Слуга» Кузьміних каже, що «з подивом дізнався» про розшук НАБУ

Підозрюваний у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних стверджує, що не отримував повістку в НАБУ

Депутат запевняє, що не переховується від Бюро

Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Кузьміних, якого підозрюють в отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди, заявив, що не переховується від НАБУ. Про це нардеп сьогодні повідомив у Facebook.

«Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях», – йдеться у дописі депутата.

За словами нардепа, його адвокат Лариса Криворучко щодня надає інформацію на електронну адресу НАБУ. Утім ні він, ні його захисниця начебто не отримували повістку.

«Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти, що відбулось, і відстоювати свою позицію в суді», – додав Кузьміних.

Нагадаємо, напередодні НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Також НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. 2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, 31 січня генпрокурорка підписала підозру нардепу Кузьміних. До слова, «Слуги» скликають позачергове засідання Ради через Трухіна, Кузьміних і не тільки.