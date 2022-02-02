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    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)

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    Олександр Трухін за короткий час став зіркою соціальних мереж - Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    Олександр Трухін за короткий час став зіркою соціальних мереж
    фото: Віталій Шабунін/Facebook

    Відомий блогер та антикорупціонер презентував серію стікерів із депутатом, що є фігурантом резонансного ДТП

    Голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін опублікував на своїй Facebook-сторінці стікер-пак за мотивами оприлюдненого нещодавно відеозапису спілкування нардепа від «слуг народу» Олександра Трухіна із правоохоронцями на місці ДТП, в результаті якого постраждали шестеро людей.

    Автори стікерів додали до фото скандально відомого депутата фрази, які він використовував під час бесіди із працівниками поліції.

    У коментарях до допису Шабуніна його підписники жваво обговорюють нові стікери та хваляться тим, що вже скопіювали їх для власного використання.

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    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)
    фото: Віталій Шабунін/Facebook

    «Я ридаю…», – зазначив один з коментаторів.

    «Я вже скачав. Класна штука, пригодиться. Ще би Трухін з тюрми якісь меми придумав, взагалі чудово буде», – зазначив інший.

    Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

    1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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    Теги: МВС ДТП хабар Віталій Шабунін партія Слуга народу
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    Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)