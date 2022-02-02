Скандальний нардеп Трухін став героєм мемів (фото)

Олександр Трухін за короткий час став зіркою соціальних мереж

Відомий блогер та антикорупціонер презентував серію стікерів із депутатом, що є фігурантом резонансного ДТП

Голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін опублікував на своїй Facebook-сторінці стікер-пак за мотивами оприлюдненого нещодавно відеозапису спілкування нардепа від «слуг народу» Олександра Трухіна із правоохоронцями на місці ДТП, в результаті якого постраждали шестеро людей.

Автори стікерів додали до фото скандально відомого депутата фрази, які він використовував під час бесіди із працівниками поліції.

У коментарях до допису Шабуніна його підписники жваво обговорюють нові стікери та хваляться тим, що вже скопіювали їх для власного використання.

«Я ридаю…», – зазначив один з коментаторів.

«Я вже скачав. Класна штука, пригодиться. Ще би Трухін з тюрми якісь меми придумав, взагалі чудово буде», – зазначив інший.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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