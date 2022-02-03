Депутати з округу Трухіна ініціювали відкликання опального нардепа

Олександр Трухін після виключення з партії «Слуга народу» може втратити також мандат нардепа

У Марганці кажуть, що опальний нардеп не відвідує округ та не проводить зустрічі з виборцями

Депутати Марганецької міської ради на Дніпропетровщині ініціюють відкликання народного депутата Олександра Трухіна, обраного на 40 виборчому окрузі. З такою ініціативою виступили депутати Марганецької міської ради від партії «Європейська солідарність», пише «Стопкор».

«Наші активісти ще з передвиборчої кампанії Трухіна повідомляли про факти порушень виборчого законодавства з боку тоді ще кандидата у народні депутати від «Слуги народу» Трухіна. І після обрання нардепом Трухін просто ігнорує свій виборчий округ», – зазначив голова Марганецького підрозділу «Стоп корупції» та депутат міськради від «ЄС» Сергій Хникін.

У Марганці кажуть, що опальний нардеп не відвідує округ та не проводить зустрічі з виборцями.

За попередньою інформацією, питання про відкликання депутата Трухіна виборцями буде розглянуто на найближчій сесії міськради, яку планують зібрати наступного тижня.

2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

Згодом нардеп Трухін вперше прокоментував скандальне відео про аварію з його участю.