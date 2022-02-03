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    Депутати з округу Трухіна ініціювали відкликання опального нардепа

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    Олександр Трухін після виключення з партії &laquo;Слуга народу&raquo; може втратити також мандат нардепа - Депутати з округу Трухіна ініціювали відкликання опального нардепа
    Олександр Трухін після виключення з партії «Слуга народу» може втратити також мандат нардепа
    фото: unian

    У Марганці кажуть, що опальний нардеп не відвідує округ та не проводить зустрічі з виборцями

    Депутати Марганецької міської ради на Дніпропетровщині ініціюють відкликання народного депутата Олександра Трухіна, обраного на 40 виборчому окрузі. З такою ініціативою виступили депутати Марганецької міської ради від партії «Європейська солідарність», пише «Стопкор».

    «Наші активісти ще з передвиборчої кампанії Трухіна повідомляли про факти порушень виборчого законодавства з боку тоді ще кандидата у народні депутати від «Слуги народу» Трухіна. І після обрання нардепом Трухін просто ігнорує свій виборчий округ», – зазначив голова Марганецького підрозділу «Стоп корупції» та депутат міськради від «ЄС» Сергій Хникін.

    У Марганці кажуть, що опальний нардеп не відвідує округ та не проводить зустрічі з виборцями.

    За попередньою інформацією, питання про відкликання депутата Трухіна виборцями буде розглянуто на найближчій сесії міськради, яку планують зібрати наступного тижня.

    2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

    1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

    Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

    Згодом нардеп Трухін вперше прокоментував скандальне відео про аварію з його участю.

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    Теги: Європейська солідарність депутат активісти скандал Дніпропетровщина партія Слуга народу
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    Депутати з округу Трухіна ініціювали відкликання опального нардепа