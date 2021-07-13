Арахамія назвав «єдину підставу» для відставки Авакова

За словами Арахамії, Арсен Аваков сам писав заяву про відставку

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що єдиною підставою для відставки глави МВС Арсена Авакова було його «власне бажання». Про це він сказав під час брифінгу ввечері 13 липня.

За словами Арахамії, Аваков сам писав заяву, а причини його вчинку невідомі, але «не було сумнівів, що буде мирний сценарій розходу».

На питання про підстави для відставки міністра внутрішніх справ народний депутат сказав, що «єдина підстава – за власним бажанням».

Також Арахамія припустив, що кандидатуру його колеги по фракції Дениса Монастирського на пост глави МВС підтримають понад 300 народних депутатів.

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.