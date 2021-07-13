«Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС

Голосування у Верховній Раді щодо відставки Арсена Авакова та призначення на його місце Дениса Монастирського пройде наприкінці тижня

Депутати сходяться на тому, що Арсена Авакова замінять цього тижня

Голосування у Верховній Раді щодо відставки Арсена Авакова, який написав заяву про звільнення, а також за кандидатуру на пост глави МВС України Дениса Монастирського пройде в четвер, 15 липня. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на заступницю голови фракції «Слуга народу» Євгенію Кравчук.

«Голосувати відставку Авакова і призначення Монастирського будуть в четвер», – повідомила Кравчук.

Вона зазначила, що фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Монастирського на пост глави МВС. «Фракція буде підтримувати його кандидатуру», – уточнила депутатка.

Монастирський в свою чергу повідомив, що в четвер, 15 липня, відбудеться голосування щодо відставки Авакова. Натомість обирати нового главу МВС будуть в п'ятницю, 16 липня.

«Завтра (14 липня) профільний комітет розгляне заяву Авакова, післязавтра (15 липня) буде голосування по відставці, і, ймовірно, в п'ятницю (16 липня) буде ще одне засідання комітету, і відповідно розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ», – сказав він під час брифінгу.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав «єдину підставу» для відставки Авакова.

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.