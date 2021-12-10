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    «Він став на захист конституційного порядку». Соратник Коломойського заступився за Ахметова

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    Олійник вважає Ріната Ахметова захисником свободи слова в Україні - «Він став на захист конституційного порядку». Соратник Коломойського заступився за Ахметова
    Олійник вважає Ріната Ахметова захисником свободи слова в Україні
    фото з відкритих джерел

    «Зеленський почав вибудовувати дуже авторитарну модель управління державою, гіршу, ніж у Януковича»

    Вступивши у конфронтацію з чинним президентом України Володимиром Зеленським, Рінат Ахметов, фактично, став на захист свободи слова та конституційного порядку. Такими міркуваннями в інтерв’ю «Главкому» поділився український юрист та політик, ексголова Дніпропетровської облради та соратник Ігоря Коломойського Святослав Олійник.

    «На третій рік перебування у владі Зеленський почав вибудовувати дуже авторитарну модель управління державою. На мою думку, гіршу, ніж у Януковича. Так склалося, що Ахметов, не знаю, з яких причин, став на захист свободи слова та конституційного порядку. Його позиція в цьому питанні мені імпонує. Мабуть, це ключова причина конфлікту», – вважає Олійник.

    Політик додав, що, на його думку, у Зеленського є конфлікти також з багатьма іншими впливовими людьми, особливо з власниками ЗМІ. «Зокрема, з Коломойським, саме через бажання монополізувати інформаційний простір. Але частина цих конфліктів прихована і не така помітна, як у випадку з Ахметовим», – зазначив Олійник.

    Також Олійник назвав політиків, на яких варто робити ставку, а також розповів, як реанімують партію Кличка.

    Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов начетбо разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

    Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

    Читайте також інтерв'ю: Святослав Олійник: Зеленський почав будувати дуже авторитарну модель. Гіршу, ніж у Януковича
    Теги: ЗМІ Рінат Ахметов Володимир Зеленський Святослав Олійник
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    «Він став на захист конституційного порядку». Соратник Коломойського заступився за Ахметова