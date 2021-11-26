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    Рінат Ахметов звинуватив президента Зеленського у «суцільній брехні»

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    Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту - Рінат Ахметов звинуватив президента Зеленського у «суцільній брехні»
    Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту
    скріншот з відео

    «Зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було», – Ахметов

    Олігарх Рінат Ахметов заявив, що інформація президента Володимира Зеленського про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

    «Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент», – заявив він.

    Бізнесмен додав, що його позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та «моїм рідним Донбасом».

    «Мої дії це підтверджують. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було», – додав Ахметов.

    Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

    Також Зеленський каже, що колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію. Також Зеленський розповів, що Бурба приходив до нього з «інформацією про походження коронавірусу та формулою вакцини». Глава держави підкреслив, що не довіряв Бурбі.

    Не обійшлося без скандалів. Зеленський гучно посварився із журналістом Юрієм Бутусовим.

    Теги: Рінат Ахметов переворот Володимир Зеленський Україна президент
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    Рінат Ахметов звинуватив президента Зеленського у «суцільній брехні»