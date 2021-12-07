Соратник Коломойського розповів, як реанімують партію Кличка

Олійник розповів про кардинальну відмінність партії Кличка від інших політичних сил у контексті розбудови місцевих осередків

«Фактично «Удар» будують наново»

Партія Віталія Кличка «Удар» наразі активно займається розбудовою власної структури та розвиває систему регіональних представництв. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український юрист та політик, ексголова Дніпропетровської облради та соратник Ігоря Коломойського Святослав Олійник.

«У Дніпрі структура розвивається та стає помітною. І це відбувається скрізь – у багатьох областях. Наприклад, та сама «Слуга народу» у нас ніякої структури не мала, а мали «Батьківщина», ОПЗЖ та трохи ЄС. Але, вважаю, що «Удар» сьогодні розгортає більшу структуру, ніж ЄС та «Слуга народу», – наголосив політик.

За словами Олійника, на відміну від деяких інших партій, «Удар» не розбудовує структуру за принципом «франшизи», коли місцевим «бонзам» надається право формувати місцеві організації, а згодом і партійні списки за зобов’язання фінансувати їх.

«Удар» нікому не продає такі франшизи. Відрізнити ці історії можна за певними ознаками. Якісь регіональні царьки тримають одночасно кілька політичних проєктів. У Дніпрі – це франшизи ОПЗЖ, ЄС, якими керує з одного центру місцева влада. Мабуть, ці люди дуже хотіли б додати до цих проєктів ще й «Удар». Але ця партія точно не роздає франшизи, а будує власну структуру», – підсумував політичний діяч.

Раніше повідомлялося, що «слуги» Зеленського почали перебігати в «Удар» Кличка.

Нагадаємо, політична партія «Удар» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах.