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    Соратник Коломойського розповів, як реанімують партію Кличка

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    Олійник розповів про кардинальну відмінність партії Кличка від інших політичних сил у контексті розбудови місцевих осередків - Соратник Коломойського розповів, як реанімують партію Кличка
    Олійник розповів про кардинальну відмінність партії Кличка від інших політичних сил у контексті розбудови місцевих осередків
    фото: glavnoe.dp.ua

    «Фактично «Удар» будують наново»

    Партія Віталія Кличка «Удар» наразі активно займається розбудовою власної структури та розвиває систему регіональних представництв. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український юрист та політик, ексголова Дніпропетровської облради та соратник Ігоря Коломойського Святослав Олійник.

    «У Дніпрі структура розвивається та стає помітною. І це відбувається скрізь – у багатьох областях. Наприклад, та сама «Слуга народу» у нас ніякої структури не мала, а мали «Батьківщина», ОПЗЖ та трохи ЄС. Але, вважаю, що «Удар» сьогодні розгортає більшу структуру, ніж ЄС та «Слуга народу», – наголосив політик.

    За словами Олійника, на відміну від деяких інших партій, «Удар» не розбудовує структуру за принципом «франшизи», коли місцевим «бонзам» надається право формувати місцеві організації, а згодом і партійні списки за зобов’язання фінансувати їх.

    «Удар» нікому не продає такі франшизи. Відрізнити ці історії можна за певними ознаками. Якісь регіональні царьки тримають одночасно кілька політичних проєктів. У Дніпрі – це франшизи ОПЗЖ, ЄС, якими керує з одного центру місцева влада. Мабуть, ці люди дуже хотіли б додати до цих проєктів ще й «Удар». Але ця партія точно не роздає франшизи, а будує власну структуру», – підсумував політичний діяч.

    Раніше повідомлялося, що «слуги» Зеленського почали перебігати в «Удар» Кличка.

    Нагадаємо, політична партія «Удар» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах.

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    Теги: місцева влада УДАР партії Святослав Олійник
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    Соратник Коломойського розповів, як реанімують партію Кличка