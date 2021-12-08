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    Це – не Зеленський. Соратник Коломойського назвав політиків, на яких варто робити ставку

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    Олійник вважає політичні переспективи Кличка та Разумкова чи не найкращими з-поміж колег та опонентів - Це – не Зеленський. Соратник Коломойського назвав політиків, на яких варто робити ставку
    Олійник вважає політичні переспективи Кличка та Разумкова чи не найкращими з-поміж колег та опонентів
    фото: apostrophe.ua

    «Кличко стає одним із головних конкурентів чинного режиму»

    Найбільш перспективними вітчизняними політиками є ексголова парламенту Дмитро Разумков та чинний міський голова Києва Віталій Кличко. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив український юрист та політик, соратник Ігоря Коломойського Святослав Олійник.

    Кличка Олійник вважає дуже надійним, а Разумкова поважає за «дуже гарну риторику». «У Разумкова дуже хороші стартові позиції та гарна риторика. А Кличко відрізняється своєю надійністю, яка зараз у дуже великому дефіциті. Візитна картка сучасного режиму – це абсолютна ненадійність: сказали, забули, передумали, зробили інакше. А Кличко – надійний: сказав – зробив. Тому на цих двох є такий запит суспільства», – пояснив він своє ставлення до цих двох політичних діячів.

    Олійник вважає, що Кличко є головним політичним опонентом чинного режиму, оскільки практично не має антирейтингу. «Він відомий у масштабах країни та має великий рівень впізнаваності. Уже не як спортсмен та чемпіон світу, а як політик. По-друге, в масштабах країни він практично не має антирейтингу, що є важливим. І по-третє, він – надійний, як я вже казав, та тримає міцне слово. Ось ці якості роблять Кличка одним із головних конкурентів чинного режиму», – підкреслив Олійник.

    «У Разумкова дещо інша ситуація. У нього хороший старт, позитивний особистий імідж і, скажімо так, потужні медійні майданчики, до яких він має доступ», – додав політик.

    У Верховній Раді з'явилося міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив Разумков. Також він будує політичну партію, котра сповідує поміркований консерватизм.

    Дмитро Разумков планує взяти участь у наступних президентських і парламентських виборах.

    Політична партія «Удар», яку очолює міський голова Києва Віталій Кличко, самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах.

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    Теги: Віталій Кличко влада Дмитро Разумков Святослав Олійник
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    Це – не Зеленський. Соратник Коломойського назвав політиків, на яких варто робити ставку