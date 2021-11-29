Пресконференція президента: такого собі не дозволяв навіть Янукович

Зеленський показав журналістам, що вони його особисті вороги

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Зеленский устроил пресс-конференцию. Три часа общался с журналистами. Журналисты были отобраны (!) его администрацией. Таким образом, впервые в Украине была прямо нарушена Конституция в разделе свободы слова.

Такого не позволял себе ни Янукович, ни любой другой президент. Обычно регистрировались все, кто хотел, но пресс-секретарь выбирал нужные и ласковые для президента вопросы. Зеленский приказал «неправильных» не пускать.

Я поясню хитрость этого решения. На пресс-конференцию приглашены 30 журналистов, в том числе и иностранные, и, понятно, что неприятные вопросы всё равно будут заданы. Так что Зеленский просто демонстративно показывает оппозиционным СМИ, что они его личные враги.

Во время пресс-конференции Зеленский много чего наговорил, но для российской аудитории важна та часть, где он говорит о госперевороте, намеченном на первое декабря, в который, по словам Зе, вовлечён олигарх Ахметов, самый богатый человек в Украине, с «представителями России». По сути, заявление именно вот в этой фразе.

Итак, если Зеленскому стало известно о планируемом госперевороте, то почему он немедленно не дал команду арестовать заговорщиков?

У него ведь, по его словам, есть аудиозаписи разговоров, где «с представителями России обсуждают участие Ахметова в государственном перевороте и что будет привлечено миллиард долларов».

Миллиард долларов? Не много ли для свержения Зеленского? Если говорим про Зеленского, то тут цены явно завышены.

Но, обладая такой прекрасной информацией никого не арестовывают, более того, Зеленский через телевизор приглашает Ахметова на беседу.

На беседу. С заговорщиком! Приглашает по телевизору!

Странное поведение, не так ли?

Мои слова, еще раз повторю, можно легко проверить: если зачинщики госпереворота будут арестованы, то тогда дело одно. Но если ничего не будет, а не будет ничего, то тогда Зеленский снова просчитался, и вот это его серьёзнейшее заявление не более чем пиар-ход его бесконечного сериала под названием «Я случайно стал президентом, на меня граждане возложили все надежды, но я как был актёром 95-го квартала, так им и остался, и ничему не научился, кроме как делать сериалы, только уже не в телевизоре, а в жизни».

Во время пресс-конференции Зеленский наговорил много интересного, но всё в комментарии не опишешь. Главное, что он анонсировал открытую войну с крупнейшим олигархом Украины, человеком, который до сего времени всячески сторонился политики.

Кто проиграет? А догадайтесь с трёх раз.

Джерело: Эхо Москвы

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