Вже дві облради закликають Раду і Зеленського перейменувати Росію

Депутати вважають, що зміна назви Московського царства залишила серйозний виклик ідентичності українського народу

Львівська обласна рада просить президента Володимира Зеленського та Верховну Раду відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація. Відповідне звернення підтримали депутати Львівської облради.

На днях з подібним зверненням до влади також виступили депутати Рівненської облради.

На думку депутатів, сусідня держава «неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою Росія».

Зазначається, що 300 років тому, після низки перемог над Швецією та укладання Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721 року Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором. На картах та атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображена така країна як Росія, а лише як Московія. Московська держава повсюдно називалася як Московія, Московитія, інколи ж навіть Тартарія. Наприкінці XVIII століття Росія окупувала всю територію Великого князівства Литовського та значну частину Польщі, перед Катериною II.

У зверненні депутатів йдеться, що відбулася фальсифікація історії для обґрунтування законних претензій Росії на чужі землі: змінено історичні документи, де російський та московський народи об'єдналися як слов'янські; придумано історію боротьби національно-визвольних українських, білоруських та польських рухів, які завжди мріяли стати однією країною; поширений міф про лідерство Росії як слов'янської країни.

Депутати вважають, що зміна назви Московського царства залишила серйозний виклик ідентичності українського народу.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

Натомість тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав ідею Арестовича.

«Іноді краще жувати, ніж говорити», – заявив Разумков.

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