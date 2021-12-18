«Московія, а не Російська Федерація»: Рівненська облрада вимагає перейменувати сусідню державу (відео)

Депутати хочуть відновити історичну справедливість у назві країни-агресора

Змінити офіційну назву держави «Російська Федерація» на «Московія» вимагають у президента та парламенту депутати Рівненської обласної ради. Звернення ініціював голова облради Сергій Кондрачук, документ підтримав його 41 депутат, повідомляє «РадіоТрек».

Депутати Рівненської обласної ради звертаються до президента України та Верховної Ради з вимогою відновити історичну справедливість та на всіх рівнях (державному, дипломатичному, офіційно-діловому та ін.) замість назви «Російська Федерація» чи «Росія» використовувати історичну назву – Московія, а громадян цієї держави називати москвинами.

Депутати вимагають відновити історичну справедливість Автор: Trek News

«Вигадана московськими «великодержавниками» концепція про одвічну «єдність» і «кровний зв'язок» із північним сусідом лягли в основу агресивної сусідської ідеології і, як наслідок, окупації частини української території. Тому на тридцятому році відновлення незалежності України маємо нарешті припинити перебування в полоні чужих лжетеорій», – йдеться у тексті звернення.

Як зазначається, можливе твердження, що назва «Московія» може не відповідати міжнародній назві держави, спростовується офіційною українською назвою держави Bundesrepublik Deutschland – Федеративна республіка Німеччина. При цьому найбільш поширеною міжнародною назвою цієї держави є «Германія» та її мовні форми.

«Переконані, відновлення історичної справедливості, повернення північному сусідові його справжньої назви матиме суттєвий вплив на суспільно-політичні процеси в Україні, на сам розвиток української держави», – йдеться у зверненні.

Сергій Кондрачук переконаний, що вже через кілька років Росія в Україні називатиметься Московією – незалежно від звернення депутатів Рівненської обласної ради.

Нагадаємо, на днях радник голови Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав ідею Арестовича.

«Іноді краще жувати, ніж говорити», – заявив Разумков.

Читайте також: