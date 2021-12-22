Пам’ятник Дудаєву в Туреччині. Кремль прокоментував істерику Кадирова

Раніше Кадиров звернувся до МЗС Росії з проханням відреагувати на дії турецької вліди

Речник Путіна назвав ситуацію із присвоєнням парку в Туреччині імені Джохара Дудаєва хворобливою для керівника Чечні

Росія повідомила Туреччину, що не схвалює присвоєння парку в одному з турецьких міст імені першого президента самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія (ЧРІ) Джохара Дудаєва. Відповідну заяву речника Кремля Дмитра Пєскова наводить російське інформагентство ТАСС.

«У Росії, м'яко кажучи, не схвалюють назву в Туреччині парку ім'ям Дудаєва, точку зору раніше донесли дипломатичними каналами», – зазначив прессекретар президента Росії.

Пєсков додав, що в Кремлі цілком розуміють емоційну реакцію Рамзана Кадирова на вищезгадану подію.

Нагадаємо, 11 грудня турецькі ЗМІ повідомили про відкриття у місті Кефрез парку імені першого президента самопроголошеної Ічкерії Джохара Дудаєва. Під час церемонії відкриття представники влади міста назвали Дудаєва символом боротьби за свободу. В свою чергу російська влада, що вважає Дудаєва терористом, розкритикувала дії турецької сторони.

Керівник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що дії турецької влади можуть негативно позначитися на відносинах Москви та Анкари, які розвивалися довгі роки. Він також звернувся до зовнішньополітичного відмства РФ із проханням відреагувати на дану подію.

Нагадаємо, Джохар Дудаєв у 1991 році був обраний президентом Чечено-Інгушетії. Своїм першим указом він проголосив незалежність самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія. Російські спецслужби організували кілька замахів на нього, останній з яких у 1996році призвів до загибелі Дудаєва внаслідок ракетного удару неподалік від міста Грозний.

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