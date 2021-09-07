Забрати назву «Русь» у Московії – це правильна ідея
Назви – це не іграшки
Підкреслюю: забрати, а не написати собі суфіксом їхню нинішню назву.
Тому що написати собі суфіксом їхню нинішню назву – це засвідчити свою вторинність і підпорядкованість, це зрадити десяток поколінь героїв, що полягли за сенс України.
(Історія перейменувань Північної Македонії нас трохи навчить, що назви – це не іграшки.)
А от докластися до розвалу Росії та звільнення народів РФ, перейменувати її правонаступницю в Московію, а самим назватися Україна-Русь (не раніше, а саме в цей момент!) – оце вірна ідея.
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Джерело: блог Валерія Пекаря