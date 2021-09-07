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    Думки вголос

    Забрати назву «Русь» у Московії – це правильна ідея

    Самим назватися Україна-Русь&nbsp;&ndash;&nbsp;оце вірна ідея - Забрати назву «Русь» у Московії – це правильна ідея
    Самим назватися Україна-Русь – оце вірна ідея

    Назви – це не іграшки

    Підкреслюю: забрати, а не написати собі суфіксом їхню нинішню назву.

    Тому що написати собі суфіксом їхню нинішню назву – це засвідчити свою вторинність і підпорядкованість, це зрадити десяток поколінь героїв, що полягли за сенс України.

    (Історія перейменувань Північної Македонії нас трохи навчить, що назви – це не іграшки.)

    А от докластися до розвалу Росії та звільнення народів РФ, перейменувати її правонаступницю в Московію, а самим назватися Україна-Русь (не раніше, а саме в цей момент!) – оце вірна ідея.

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    Джерело: блог Валерія Пекаря

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    Теги: історія путінський режим Русь Україна влада
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    Забрати назву «Русь» у Московії – це правильна ідея