Забрати назву «Русь» у Московії – це правильна ідея

Назви – це не іграшки

Підкреслюю: забрати, а не написати собі суфіксом їхню нинішню назву.

Тому що написати собі суфіксом їхню нинішню назву – це засвідчити свою вторинність і підпорядкованість, це зрадити десяток поколінь героїв, що полягли за сенс України.

(Історія перейменувань Північної Македонії нас трохи навчить, що назви – це не іграшки.)

А от докластися до розвалу Росії та звільнення народів РФ, перейменувати її правонаступницю в Московію, а самим назватися Україна-Русь (не раніше, а саме в цей момент!) – оце вірна ідея.

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Джерело: блог Валерія Пекаря

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