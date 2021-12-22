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    Лавров запропонував Столтенбергу змінити роботу

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    Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров розкритикував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга - Лавров запропонував Столтенбергу змінити роботу
    Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров розкритикував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга
    фото: tass

    На думку глави МЗС Росії, генсек НАТО «ніяк не справляється зі своїми обов'язками»

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу змінити роботу, адже він начебто не справляється зі своїми обов'язками. Про це глава МЗС Росії сказав в інтерв'ю RT.

    За його словами, в основі європейської безпеки лежить принцип неподільності, і якщо Столтенберг вважає за можливе його ігнорувати, то йому необхідно змінити роботу.

    «Якщо пан Столтенберг вважає, що члени НАТО мають право плювати на цей принцип, який закріплений в документах, прийнятих на вищому рівні, то, напевно, дійсно йому пора вже йти на іншу роботу, тому що зі своїми обов'язками він ніяк не справляється», – сказав Лавров.

    Глава МЗС Росії додав, що заяви Столтенберга про те, що ніхто не має права порушувати Вашингтонський договір, гучні.

    «Ми не є учасниками цієї структури, не є підписантами цього договору, але ми є, як я вже сказав, підписантами більш широкого загальнорегіонального євроатлантичного документа, в якому міститься принцип неподільності безпеки», – пояснив Лавров.

    Зазначимо, сили швидкого реагування НАТО приведені у підвищену бойову готовність.

    Також повідомлялося, що члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ

    Як відомо, НАТО вперше проведе великі кібернавчання у Києві. Вони заплановані на початок 2022 року.

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    Теги: МЗС Росія міністр НАТО Сергій Лавров політика Єнс Столтенберг
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    Лавров запропонував Столтенбергу змінити роботу