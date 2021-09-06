Разумков відповів Арестовичу на перейменування України: краще жувати, ніж говорити

Спікер Ради не має інформації про начебто підготовку в Офісі президента законопроєкту про перейменування країни

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує ідею речника української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича, який пропонує перейменувати Україну на Русь-Україну.

«Іноді краще жувати, ніж говорити. Дійсно Україна сьогодні потребує змін, потребує реформ. Але точно вона не потребує змін назви. Ми з вами живемо в державі Україна. Я думаю, що це влаштовує 99% наших громадян. Працюймо над першою частиною. З назвою якось ми розберемося. Я впевнений, що гратися з назвою країни, з назвою держави, тим більше намагатися на ньому, вибачте за сленг, якось хайпанути, це точно не державницька позиція», – заявив Разумков на брифінгу у Раді.

Він додав, що не має інформації про начебто підготовку в Офісі президента законопроєкту про перейменування та висловив сподівання, що це фейк.

Нагадаємо, на днях радник із інформ-питань у Тристоронній контактній групі у Мінську і радник глави Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

«Треба у них (РФ, – ред.) відібрати бренд «руських» урешті. Я борюся над тим, щоб ми називали війну правильно – русько-російська війна. Зараз же йде русько-російська війна, так щоб потролити по-справжньому. Русь – це ми... руси, русини... Я б змінив назву держав, назвав би нас Русь-Україна, подвійну назву зробив би. Ми працюємо над цим. Це закрило б тему кінець кінцем», – сказав Арестович.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформ-питань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович заявив, що якщо проросійські настрої в Європі та на Заході будуть посилюватися, то Україна переорієнтується на Схід, в бік Китаю, В’єтнаму, Катару.