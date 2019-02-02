Яценюк звинуватив десятки кандидатів у президенти у більшовизмі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Конституції не написано, що президент займається зарплатами, пенсіями, інноваціями

Десятки кандидатів пропонують прості рішення, обурений Яценюк

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на з’їзді партії у суботу, 2 лютого, заявив, що обіцянки низки кандидатів у президенти протирічать їх функціям, закріпленим в українській Конституції, а тому є брехнею.

Він зазначив, що зараз у списку кандидатів у президенти вже десятки людей: «Хто ці люди? Що вони вміють? Що вони знають? А Де вони були в 2014 році, коли країна падала? Що вони обіцяють?».

Обіцянки багатьох із них – «це навіть не популізм, це новий більшовизм», - наголосив він, нагадавши, до чого призвели такі обіцянки сто років тому: «Теза «владу – радам» закінчилася тим, що вся влада була в руках однієї більшовицької партії, і в країні був диктат. Теза «мир – народам» закінчилася війною, змовою Сталіна-Гітлера, репресіями, захопленням територій, винищенням українського політичного класу і інтелігенції. Теза «земля – селянам» закінчилася колективізацією, знищенням українського господаря і Голодомором».

«Ця історична паралель сьогодні має реальне відображення в українському політичному середовищі. Пропонуються прості рішення: «Всім – все, завтра вранці. Зарплати, пенсії, робочі місця. Тільки виберіть». Практично жоден з них (кандидатів у президенти) не прочитав українську Конституцію і взагалі не усвідомлює своєї міри відповідальності перед Україною і перед тим високим постом, на який вони ідуть», - цитує Яценюка прес-служба партії.

У Конституції не написано, що президент займається зарплатами, пенсіями, інноваціями, інвестиціями, економікою, бюджетом, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Вони брешуть. Вони безвідповідально брешуть українському народу».

Натомість команда «Народного фронту», наголосив він, «не обіцяла, а робила»: «На трибуні парламенту я декілька разів говорив, що нічого не обіцяю ні сьогодні, ні завтра. Все, що в силах нашої команди, ми зробимо. Це була титанічна робота. Історія її оцінить і вже почала оцінювати».