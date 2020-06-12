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    Економіка та фінанси

    Шмигаль розповів, на що уряд витратить спрямує транш від МВФ

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    Денис Шмигаль:&nbsp;кошти підуть напряму в&nbsp;бюджет, щоб уряд продовжив ефективно долати наслідки коронакризи - Шмигаль розповів, на що уряд витратить спрямує транш від МВФ
    Денис Шмигаль: кошти підуть напряму в бюджет, щоб уряд продовжив ефективно долати наслідки коронакризи

    Україна отримала $ 2,1 млрд від МВФ

    Перший транш МВФ − 2,1 мільярда доларів дозволить ефективно долати наслідки коронакризи в Україні.

    Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Сьогодні Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів. Ці кошти підуть напряму в бюджет, щоб уряд продовжив ефективно долати наслідки коронакризи. Домовленості з Міжнародним валютним фондом — це спільна робота команди уряду, Офісу президента, Верховної Ради та Національного банку», — зазначив Шмигаль.

    Як відомо, 12 червня Україна повністю отримала $ 2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду.

    До слова, у МВФ прогнозують, що Україна зможе відновитися після економічної кризи, зумовленої пандемією коронавірусу, до 2024 року. 

    Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

    Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.

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