Шмигаль розповів, на що уряд витратить спрямує транш від МВФ



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Денис Шмигаль: кошти підуть напряму в бюджет, щоб уряд продовжив ефективно долати наслідки коронакризи

Україна отримала $ 2,1 млрд від МВФ

Перший транш МВФ − 2,1 мільярда доларів дозволить ефективно долати наслідки коронакризи в Україні.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів. Ці кошти підуть напряму в бюджет, щоб уряд продовжив ефективно долати наслідки коронакризи. Домовленості з Міжнародним валютним фондом — це спільна робота команди уряду, Офісу президента, Верховної Ради та Національного банку», — зазначив Шмигаль.

Як відомо, 12 червня Україна повністю отримала $ 2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду.

До слова, у МВФ прогнозують, що Україна зможе відновитися після економічної кризи, зумовленої пандемією коронавірусу, до 2024 року.

Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.