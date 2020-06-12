Освітній омбудсмен заявив про можливість скасування ЗНО



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Освітній омбудсмен стверджує, що отримав інформацію з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі

Горбачов висловив переконання, що ЗНО є найбільш надійним гарантом права на рівний доступ до вищої освіти і його скасування не можна допустити

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов стверджує, що отримав інформацію про начебто підготовку рішення про скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це освітній омбудсмен написав на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки що не підтверджена офіційно», - наголошує освітній омбудсмен.

Він також висловив сподівання, що інформація про скасування ЗНО є лише чутками і можливою спробою «перевірити реакцію суспільства».

За його словами, якщо це правда, то це означає що, скориставшись ситуацією з пандемією, деякі поки що невідомі персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти.

«Це означає, що обдаровані діти з родин навіть середнього достатку втратять можливість лише за рахунок власного таланту і працездатності потрапити в омріяний університет, бо у них немає грошей на хабарі; це означає, що ми остаточно втрачаємо шанс на те, що українська вища освіта буде розвиватися і матиме шанс досягти світового рівня; це означає ще більшу «втечу розумних» до закордонних університетів. Все це - абсолютно неприйнятно!», - написав Горбачов.

Він також висловив переконання, що зовнішнє незалежне оцінювання є найбільш надійним гарантом права на рівний доступ до вищої освіти і його скасування не можна допустити.

«Лише громадянський спротив та ясно виражена позиція більшості суспільства: «Руки геть від ЗНО» зможе захистити право української молоді на справедливий доступ до вищої освіти. Закликаю всіх, хто за справедливість та неповернення корупції до вступних іспитів у заклади вищої освіти підтримати цей спротив», - резюмував освітній омбудсмен.

Зазначимо, що сьогодні вранці т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що підстав для звільнення учнів 11 класів в Києві від ЗНО немає.

Нагадаємо, що Департамент освіти та науки КМДА видав наказ, яким дозволяє випускникам 11 класів у столиці не складати підсумкове ДПА/ЗНО в цьому році. Результати цього оцінювання важливі лише тим, хто цьогоріч буде вступати до українських вишів, решта випускників зможе пройти ЗНО в будь-який наступний рік за потреби.

Після цього у Міносвіти заявили про незаконність такого рішення КМДА.

В.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський підкреслював, що Київ має право ухвалювати відповідне рішення як місто, в якому діє надзвичайна ситуація.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.