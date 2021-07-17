Сьогодні – сьома річниця катастрофи рейсу MH17 на Донбасі

Рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції

Сьогодні минає сім років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей. Сьогодні рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції.

Нагадаємо, 17 липня 2014 р. у небі над Донецькою областю російські терористи збили пасажирський літак «Boeing-777» компанії «Malaysia Airlines», який виконував рейс за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур.

Авіасудно з Нідерландів до Малайзії не долетіло, оскільки над м. Торез було знищене російським зенітно-ракетним комплексом «Бук». Всі 298 членів екіпажу і пасажирів, серед них – 80 дітей, загинули.

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.